Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко рассказал в эфире телемаратона 12 июля, что россияне начали информационную кампанию "мир" несколько месяцев назад, пишет 24 Канал.

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Что известно об информкампании россиян на наших блогеров

Сейчас они (россияне – 24 Канал) вышли на определенное наращивание своих операций. Ключевая история – это вброс тезиса о якобы тайных переговорах через таких так называемых "экспертов"... После этого определенные блогеры-миллионники подхватили этот тезис и начали качать конспирологические теории,

– заявил Коваленко.

По его словам, любые эти конспирологические теории опровергать трудно и не это весь расчет.

"Определенная часть общества, которая от войны уставшая, начинает верить, что в один момент, скоро и быстро, эту войну можно закончить. Конечно же, на условиях России", – заявил руководитель Центра противодействия дезинформации.

По его словам, когда что-то случается, то тем, кто верит, что эта война в один момент может завершиться, им вбрасывают тезис, что якобы Украина отказывается завершать войну и договариваться.

"И среди этих "уставших" людей есть определенные инфлюенсеры, блогеры, которые безответственно относятся к большой аудитории, которая у них есть", – рассказал Коваленко.

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Он уточнил, что "мир" на российских условиях невозможен. Ведь любые заявления о "мире" на условиях России – это исключительно путь к паузе, которая нужна Кремлю. Потому что россияне будут наращивать силы и идти дальше захватывать новые территории.