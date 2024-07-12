Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко розповів в ефірі телемаратону 12 липня, що росіяни розпочали інформаційну кампанію "мир" декілька місяців тому, пише 24 Канал.
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Що відомо про інформкампанію росіян на наших блогерів
Зараз вони (росіяни – 24 Канал) вийшли на певне нарощування своїх операцій. Ключова історія – це вкидання тези про буцімто таємні перемовини через таких так званих "експертів"… Після цього певні блогери-мільйонники підхопили цю тезу і почали хитати конспірологічні теорії,
– заявив Коваленко.
За його словами, будь-які ці конспірологічні теорії спростовувати важко й не це увесь розрахунок.
"Певна частина суспільства, яка від війни втомлена, починає вірити, що в один момент, скоро і швидко, цю війну можна закінчити. Звісно ж, на умовах Росії", – заявив керівник Центру протидії дезінформації.
За його словами, коли щось трапляється, то тим, хто вірить, що ця війна в один момент може завершитися, їм вкидають тезу, що нібито Україна відмовляється завершувати війну і домовляти.
"І серед цих "втомлених" людей є певні інфлюенсери, блогери, які безвідповідально ставляться до великої аудиторії, яка у них є", – розповів Коваленко.
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Він уточнив, що "мир" на російських умовах неможливий. Адже будь-які заяви про "мир" на умовах Росії – це виключно шлях до паузи, яка потрібна Кремлю. Бо росіяни нарощуватимуть сили і йтимуть далі захоплювати нові території.