Президент Росії вчергове озвучив цинічні умови, які нібито є необхідними для "мирних переговорів". Заяви Путіна цитує низка російських пропагандистських ЗМІ, передає 24 Канал.

Читайте також У Кремлі розповіли, чи передавав Орбан Путіну послання від Зеленського

Путін назвав цинічні умови для миру

За словами Путіна, Росія нібито бачить, що у Києві "не готові відмовитися від ведення війни до кінця".

Москва наполягає на виведенні ЗСУ з 4 нових регіонів, є й інші умови миру, вони є предметом розгляду під час можливої ​​спільної роботи,

– заявив кремлівський диктатор.

Він також висловив чергову абсурдну думку про те, Київ не допускає завершення бойових дій, тому що тоді зникає привід для продовження військового стану. За словами президента Росії, якщо доведеться скасувати воєнний стан, то доведеться проводити вибори.

Шанси перемогти на виборах для українського керівництва, що втратило легітимність, близькі до нуля,

– переконаний президент Росії.

Диктатор також цинічно стверджував, що західні "спонсори" нібито використовують Україну як "таран, жертву" проти Росії.