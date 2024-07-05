Вона відбулася у п'ятницю, 5 липня. Путінські посіпаки розповіли, чи передавав Орбан російському диктатору послання від президента Зеленського.

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Орбан не передавав Путіну послання від Зеленського

Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що на переговорах між Росією та Угорщиною українське питання було серед основних.

Втім, за його словами, жодних слів президента України Орбан російському диктатору нібито не передавав.

Орбан не передавав Путіну послання від Зеленського,

– зазначив Ушаков російським ЗМІ.

До слова, у МЗС України зауважили, що поїздка угорської сторони до Росії здійснена без погодження чи координації з Україною.

"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", – сказали у відомстві.

Втім, попри відвідини прем'єра Угорщини Москви, українська сторона налаштована на подальшу співпрацю за результатами візиту Орбана до Києва.