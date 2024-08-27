Взрыв в Кривом Роге прогремел через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Правоохранители одними из первых прибыли на место вражеской атаки, присоединились к спасению людей и разбору завалов совместно с другими экстренными службами.

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Россияне ударили по гостинице в Кривом Роге

В полиции Днепропетровской области сообщили, что из-под завалов разрушенного отеля правоохранители достали женщину, которую передали врачам.

Сейчас в полицию поступило почти 40 обращений от граждан о повреждении имущества в результате российской агрессии,

– говорится в сообщении.

На данный момент все службы продолжают работать на месте атаки.

По состоянию на 14 часов 27 августа известно о двух погибших, неизвестно сколько людей до сих пор находится под завалами.

В полиции показали первые минуты после российского удара: смотрите видео

К слову, ранее стало известно, что именно в этом отеле должны были проживать футболисты и тренерский штаб донецкого "Шахтера" перед матчем с "Кривбассом". Поединок состоится уже через считанные дни – 1 сентября.