Россия нанесла циничный удар по городу Николаевка Донецкой области вечером 7 сентября. Тогда очередной целью оккупантов стал отель "Заря".

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В результате удара погибли двое мужчин

В полдень 8 сентября в Николаевке завершили поисковую операцию – из-под завалов достали тела двух погибших мужчин. Впоследствии стало известно, что погибшими были Александр Красюк и Руслан Рубан из общественной организации "ЗооКонтроль", которые приехали в Николаевку для проведения стерилизации бездомных животных.

Ребята были ловцами. Работали в экипаже, видимо, четыре года. Они работали по договору с горсоветом, как обычно ловили животных для стерилизации, ухаживали за песиками, возвращали на место отлова. Все в Николаевке происходило на ветпункте. Это не просто наши коллеги. Мы как родня,

– рассказала руководитель информационной службы ОО "ЗооКонтроль" Наталья Зозуля.

Ранее в полиции Донецкой области сообщили, что российские войска во время удара сбросили на город четыре ФАБ-250.

Напомним, что на этой неделе россияне ударили по гостиничному комплексу в Запорожье. В результате вражеской атаки погибли 2 человека, еще 6 – пострадали.