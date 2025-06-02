Ночью оккупанты нанесли удар по подразделению ГСЧС в Никополе. Повреждены окна, стены и вход в укрытие в котором находились спасатели, передает 24 Канал с ссылкой на службу.

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Что известно

Из-за вражеского обстрела пострадали двое гражданских мужчин. Чрезвычайники спрятали травмированных людей в укрытии и ждали медиков.

По прибытию работников экстренной медицинской помощи, россияне повторно нанесли удар, травмировав водителя скорой. Медики были вынуждены самостоятельно вернуться к месту расположения.

Спасатели доставили служебным транспортом двух раненых мужчин в лечебное учреждение.

Последствия атаки на Никополь / Фото ГСЧС

Глава ОГА Сергей Лысак уточнил, что в результате обстрела Никополя пострадали трое мужчин 68, 51 и 72 лет. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также повреждены медучреждение, пожарная часть, магазин. Задело и линию электропередач.

К слову, ночью враг нанес удары дронами по Харькову, есть разрушения и пострадавшие. Также противник атаковал город двумя баллистическими ракетами, которые прилетели в жилой район.