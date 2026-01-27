Укр Рус
24 Канал Новости Украины Горели два вагона: как выглядит поезд, по которому ударила Россия
27 января, 19:58
2

Горели два вагона: как выглядит поезд, по которому ударила Россия

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 27 января Россия атаковала дронами пассажирский поезд "Барвенково – Львов – Чоп", в котором были военные и гражданские.
  • В результате обстрела загорелись вагоны, а проводники эвакуировали пассажиров.

Россия 27 января атаковала ударными дронами пассажирский поезд "Барвенково – Львов – Чоп". Во время ударов в нем находились военнослужащие и гражданские, в том числе дети.

Последствия российского террора показали в ГСЧС Харьковщины и hromadske.

Смотрите также На Харьковщине пассажирский поезд попал под вражеский удар: россияне ударили тремя "Шахедами"

Как выглядит атакованный поезд?

Вечером 27 января Россия ударила по поезду возле одной из станций Барвенковской общины Изюмского района. В результате вражеского обстрела вспыхнули до двух пассажирских вагонов. Возгорание ликвидирует, в частности, пожарный поезд.

Пожар после атаки на поезд на Харьковщине / Фото ГСЧС

 

Очевидцы рассказали СМИ, что в поезде находились как военные, так и гражданские с детьми. Проводники оперативно эвакуировали пассажиров. Среди них были и те, кто имели аптечки, поэтому, помогали спасать раненых.

Момент после прилетов по вагонам: смотрите видео

Какие последствия ударов по поезду?

  • По данным министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, Россия атаковала также электровоз. В целом враг мог ударить тремя "Шахедами".

  • В поезде находился 291 пассажир. В результате обстрела пострадали два человека. Их госпитализировали.

  • Продолжается ликвидация последствий. Для эвакуированных пассажиров организованы резервные автобусы.