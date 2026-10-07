Об этом сообщает корреспондентка "Суспильного", которая находилась непосредственно на месте удара. Впоследствии эту информацию подтвердили и в ГСЧС.

Что известно об ударе?

7 октября российские войска провели атаку на Прилуки в Черниговской области. По предварительной информации, враг поразил ракетой пятиэтажный жилой дом в одном из микрорайонов города.

Последствия удара / ГСЧС

Предварительно уже известно о погибших и раненых. Сейчас задействованы все службы, продолжается разбор завалов.

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Напомним, во время массированной ракетно-дроновой атаки утром 7 октября российские войска нанеслиудара по Кременчугу в Полтавской области. В результате атаки зафиксировано попадание в жилой район города.

Значительные повреждения получила целая группа многоэтажных домов. Также повреждены частные дома, выбиты окна, изуродованы фасады и конструктивные элементы зданий. В результате удара повреждены и автомобили, находившиеся рядом с местами попаданий.

Кроме того, россияне нанесли удар по одному из предприятий в Кременчугском районе. На местах работают медики, спасатели, коммунальные и другие городские службы, которые фиксируют повреждения и помогают жителям.