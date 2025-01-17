Полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что россияне зашли в Васильевку в Запорожье еще в сентябре. В этом регионе расположена большая группа российских войск.

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Россияне видели подготовку ВСУ к освобождению Запорожской атомной станции и движения в сторону Энергодара.

Командные пункты – в подвалах

На самом деле украинские военные не планировали форсировать Днепр. Вместо этого проводились подготовительные действия: ВСУ собирались на левом берегу Днепра, а россияне накапливали там большие силы, но не для нападения, а для обороны.

"Эта группировка уменьшилась, но россияне с полевых позиций переместились к самому населенному пункту Васильевка, прячась среди местного населения. Они обустроили свои командные пункты в подвалах, детских учреждениях и даже магазинах. Плотность войск в Васильевке до сих пор остается значительной", – сказал Свитан.

Он добавил, что накануне украинские спецгруппы начали работать.

Россияне начали метушиться, потому что наши взяли несколько укрепленных зон в направлении Васильевки и Запорожской атомной станции. Удар планировался именно по российским командным пунктам, которые располагались в гражданских зданиях,

– объяснил Свитан.

Украинские спецслужбы предупредили местное население, чтобы оно оставило Васильевку хотя бы на несколько дней, потому что готовилась серьезная операция по уничтожению этой группы войск.

Гражданские покинули село

Людей предупредили. Один из местных руководителей оккупационной администрации препятствовал эвакуации людей, оставляя их в городе, чтобы прикрывать командные пункты гражданскими.

Несмотря на это, наши предупреждения сработали: люди послушали, покинули населенный пункт, и удар был нанесен по зданию, свободному от гражданского населения. Уничтожен командный пункт оккупантов,

– объяснил Роман Свитан.

Он призвал жителей оккупированных территорий прислушиваться к украинским сообщениям о начале действий по деоккупации украинских территорий.