Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его заявление во время часа вопросов к правительству в зале парламента. В январе на платформе "Прозорро" появилось объявление о проведении закупки "Запорожьеоблэнерго" одного смартфона Apple iPhone 16 Pro Max 256GB за около 68,5 тысячи гривен.

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Галущенко пообещал расследовать ситуацию

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что разберется в ситуации с намерением "Запорожьеоблэнерго" закупить смартфон Apple iPhone 16 Pro Max. Он подчеркнул, что для него это выглядит "немного дико" и что, если факт подтвердится, будут приняты соответствующие решения.

Напомним, что объявление о закупке одного смартфона за 68,5 тысячи гривен стало доступным на платформе "Прозорро" в январе. Его подписал директор ООО "Эпицентр К", что вызвало значительный резонанс.

Позже, после огласки, в "Запорожьеоблэнерго" отрицали факт заключения сделки, предоставив письмо от "Эпицентра", в котором указывалось, что счет на смартфон не был оплачен и, соответственно, поставки не состоялось.

Согласно документам, договора на закупку не было заключено, хотя на платформе "Прозорро" был опубликован отчет о заключенной сделке. Представители "Запорожьеоблэнерго" не дали никаких комментариев относительно самого процесса проведения торгов.