Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його заяву під час години запитань до уряду в залі парламенту. У січні на платформі "Прозорро" з’явилося оголошення про проведення закупівлі "Запоріжжяобленерго" одного смартфона Apple iPhone 16 Pro Max 256GB за близько 68,5 тисячі гривень.

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Галущенко пообіцяв розслідувати ситуацію

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що розбереться в ситуації з наміром "Запоріжжяобленерго" закупити смартфон Apple iPhone 16 Pro Max. Він наголосив, що для нього це виглядає "трохи дико" і що, якщо факт підтвердиться, будуть ухвалені відповідні рішення.

Нагадаємо, що оголошення про закупівлю одного смартфона за 68,5 тисячі гривень стало доступним на платформі "Прозорро" в січні. Його підписав директор ТОВ "Епіцентр К", що викликало значний резонанс.

Пізніше, після розголосу, в "Запоріжжяобленерго" заперечили факт укладання угоди, надавши лист від "Епіцентру", у якому вказувалося, що рахунок на смартфон не був оплачений і, відповідно, постачання не відбулося.

Згідно з документами, договору на закупівлю не було укладено, хоча на платформі "Прозорро" був опублікований звіт про укладену угоду. Представники "Запоріжжяобленерго" не дали жодних коментарів щодо самого процесу проведення торгів.