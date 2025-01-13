Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради. Раніше нардепи запустили процедуру звільнення очільника Міненерго.

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Що відомо про проєкт постанови про звільнення Галущенка

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що першим автором виступає його колега та однопартійниця Інна Совсун.

Загалом постанова набрала близько голосів 30 від нардепів. Там були народні обранці з партій "Слуга народу", "Голос", "Європейська солідарність" та позафракційні.

За даними Железняка, далі постанову розглядатимуть за процедурою: розгляд в комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та розгляд у сесійній залі.



Нардепи зареєстрували проєкт постанови про звільнення Галущенка як міністра енергетики / Скриншот 24 Каналу

До слова, раніше Ярослав Железняк зазначав причини, через які нардепи хотіли звільнити Галущенка як очільника Міненерго. Зокрема, за словами народного депутата, це системна корупція в енергетиці, провалена робота по захисту частини енергетичної інфраструктури, абсолютна втрата будь-якої репутації серед партнерів тощо.

Ініціаторка проєкту нардепка Інна Совсун зазначала, що міністр енергетики розповсюджує брехню, начебто західні партнери підтримують добудову ХАЕС. Також народна обраниця з партії "Голос" наголосила, що Верховна Рада викликала Галущенка доповісти про корупцію в Міненерго, але він не прийшов.