Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады. Ранее нардепы запустили процедуру увольнения главы Минэнерго.

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Что известно о проекте постановления об увольнении Галущенко

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что первым автором выступает его коллега и однопартийка Инна Совсун.

В общем постановление набрало около голосов 30 от нардепов. Там были народные избранники из партий "Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность" и внефракционные.

По данным Железняка, дальше постановление будут рассматривать по процедуре: рассмотрение в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и рассмотрение в сессионном зале.



Нардепы зарегистрировали проект постановления об увольнении Галущенко как министра энергетики / Скриншот 24 Канала

К слову, ранее Ярослав Железняк отмечал причины, по которым нардепы хотели уволить Галущенко как главу Минэнерго. В частности, по словам народного депутата, это системная коррупция в энергетике, проваленная работа по защите части энергетической инфраструктуры, абсолютная потеря любой репутации среди партнеров и тому подобное.

Инициатор проекта нардеп Инна Совсун отмечала, что министр энергетики распространяет ложь, якобы западные партнеры поддерживают достройку ХАЭС. Также народная избранница из партии "Голос" отметила, что Верховная Рада вызвала Галущенко доложить о коррупции в Минэнерго, но он не пришел.