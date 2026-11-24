Как сообщает издание Bloomberg после интервью с главой государства в Киеве, судно направлялось в Калининград. Судно подверглось удару в российских территориальных водах, после чего загорелось и дрейфовало в финские воды, откуда его позже отбуксировали.

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Что Зеленский сказал об атаке

Мы все сделали правильно. Каждое судно под российским флагом, все, что перевозит оружие или любой подпадающий под санкции груз, который может нести что угодно, является для нас законной целью в российских территориальных или нейтральных водах– подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства признал, что субботний удар мог вызвать беспокойство у некоторых западных союзников, ведь через Балтийское море проходит примерно 15% мировых грузовых перевозок. Некоторые европейские партнеры выражают обеспокоенность по поводу чего бы то ни было, связанного с военными инцидентами в этой акватории.

В связи с такой реакцией Владимир Зеленский поручил министрам и военному командованию более тесно взаимодействовать с партнерами, чтобы предоставлять исчерпывающую информацию и избегать неожиданностей. Между тем в Кремле заявили, что этот удар усилил напряженность в регионе Балтийского моря.

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Расширение ударов по российскому флоту

Украина планомерно расширяет масштабы кампании ударов по российскому судоходству, стремясь подорвать финансовую способность Москвы вести войну за счет доходов от продажи нефти.

Ранее основные операции были сосредоточены в Черном море, однако география поражений существенно расширяется.

В частности, Украина также взяла на себя ответственность за потопление российского военного корвета "Меркурий" и еще одного судна, подпадающего под санкции, у берегов Ливии. Атаку на корабль на военно-морской базе в Бенгази осуществили с помощью семи морских дронов украинского производства, что подтвердило способность наносить удары по военным объектам Москвы за тысячи километров от линии фронта.