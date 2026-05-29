"Странам ЕС лучше заткнуться": Медведев цинично отреагировал на попадание дрона в Румынии

Медведев резко прокомментировал инцидент с падением беспилотника в Румынии, заявив, что странам ЕС "не стоит высказываться" на эту тему. Его заявления сопровождались обвинениями в адрес европейских государств в якобы участии в войне против России.

Российский диктатор также знает о том, что дрон попал в жилой дом в Румынии. Об этом пишут росСМИ.

Как Медведев прокомментировал удар российского беспилотника по Румынии?

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал инцидент с падением беспилотника на территории Румынии, что произошел во время российской атаки по Украине. Он заявил, что сначала необходимо установить происхождение дрона, однако одновременно резко высказался в адрес стран Европейского Союза, утверждая, что им "не следует высказываться" по этому случаю.

По его словам, европейские государства якобы являются "прямыми участниками войны против России". Также Медведев повторил обвинения о якобы использовании европейских беспилотников, комплектующих и разведывательных данных в войне против России, утверждая, что это приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Отдельно он в резкой и оскорбительной форме высказался в отношении руководителей стран ЕС, обвинив их в причастности к поставкам вооружения для Украины. Медведев заявил, что граждане стран ЕС, где производится техника для нужд Украины, якобы не смогут чувствовать себя в безопасности.

В Кремле тем временем подтвердили, что российский диктатор Владимир Путин проинформирован об инциденте с беспилотником в Румынии.

Российский дрон попал в дом в Румынии

Напомним, в ночь на 29 мая в городе Галац произошел инцидент, в результате которого прогремел сильный взрыв и возник пожар на 10-м этаже дома. В Министерстве национальной обороны Румынии подтвердили событие, отметив, что в момент удара сдетонировал весь боевой заряд российского беспилотника. В результате взрыва пострадали два человека, среди них 14-летний подросток, обоих госпитализировали.

Румыния резко отреагировала на попадание российского дрона в многоэтажку. После попадания беспилотника в жилой дом в городе Галац румынские власти приняли решение о закрытии генерального консульства России. Кроме этого, российского консула объявили персоной нон грата. Президент Румынии отметил, что дрон, который залетел на территорию страны, был российским беспилотником типа "Герань-2". По его словам, власти имеют полную информацию о маршруте БпЛА.