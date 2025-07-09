Пока неизвестно, какие объекты были атакованы. Также Генштаб пока не подтвердил атаку. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом назвал цель этого удара.

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Как удары по Курщине влияют на плацдарм россиян на севере

Основное направление действий Вооруженных Сил Украины на Курщине – Рыльск, Льгов, Глушково, Теткино. Поэтому благодаря ударам по этим городам можно отрезать логистические пути поставки военной амуниции российскому контингенту, который сейчас находится на Сумском плацдарме.

Мы его (Сумской плацдарм – 24 Канал) подрежем как раз по курской земле, заходя в сторону Глушкова. Тогда противнику придется выходить. Здесь даже не надо никаких лобовых атак,

– отметил Свитан.

По его словам, сейчас Силы обороны уверенно проводят все эти операции, и они довольно успешны. Так, они небольшие по глубине, но ежедневно по сотне метров.

Россияне сдулись на Сумщине. Там была 50-тысячная группировка, которая растянута по фронту почти на 70 километров,

– добавил летчик-инструктор.

Наша дальние средства поражения, в частности артиллерия и авиация достают до армейских тылов. Этого достаточно для того, чтобы успокоить наступательные потуги российских захватчиков.

К слову, в z-каналах жалуются, что якобы прилетело в дом культуры в Рыльске, хотя сами не скрывают, что там базировались их военные. Кроме того, пишут, что далеко не первая подобная атака по городу, однако несмотря на потери, командование армии России не делает никаких выводов.

В то же время российское минобороны сообщило о сбитии 86 украинских БПЛА в 9 областях, в частности 23 дроны в Курской области.