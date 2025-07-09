Наразі невідомо, які об'єкти було атаковано. Також Генштаб поки що не підтвердив атаку. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом назвав мету цього удару.

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Як удари по Курщині впливають на плацдарм росіян на півночі

Основний напрямок дій Збройних Сил України на Курщині – Рильськ, Льгов, Глушково, Тьоткіно. Тож завдяки ударам по цих містах можна відрізати логістичні шляхи постачання військової амуніції російському контингенту, який зараз перебуває на Сумському плацдармі.

Ми його (Сумський плацдарм – 24 Канал) підріжемо якраз по курській землі, заходячи у бік Глушкова. Тоді противнику доведеться виходити. Тут навіть не треба ніяких лобових атак,

– зазначив Світан.

За його словами, зараз Сили оборони впевнено проводять усі ці операції, і вони доволі успішні. Так, вони невеликі по глибині, але щодня по сотні метрів.

Росіяни здулися на Сумщині. Там було 50-тисячне угруповання, яке розтягнуте по фронту майже на 70 кілометрів,

– додав льотчик-інструктор.

Наша дальні засоби ураження, зокрема артилерія та авіація дістають до армійських тилів. Цього достатньо для того, щоб заспокоїти наступальні потуги російських загарбників.

До слова, у z-каналах бідкаються, що нібито прилетіло в будинок культури у Рильську, хоча самі не приховують, що там базувалися їхні військові. Крім того, пишуть, що далеко не перша подібна атака по місту, однак попри втрати, командування армії Росії не робить жодних висновків.

Водночас російське міноборони повідомило про збиття 86 українських БпЛА у 9 областях, зокрема 23 дрони у Курській області.