Известно, что следователям удалось установить жителей села Гроза, которые предоставили братьям Мамонам, подозреваемым в наведении ракеты на кафе, данные о том, когда и где проведут поминки по погибшим военным. Об этом заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков во время брифинга 14 марта.

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Эти лица сотрудничают со следствием

Нам известны лица из числа местных жителей, которые предоставляли подозреваемым братьям информацию. После ракетного удара некоторые из них предоставляли информацию о масштабах удара. Они не задерживались, сотрудничают со следствием, дают показания. Оснований для задержания нет,

– отметил Фильчаков.

Руководитель прокуратуры в комментарии Суспильному уточнил, что говорится об около 5 людях, которые информацию передавали Мамонам. Правда, делали они это бессознательно. Именно поэтому в этом деле они проходят не как подозреваемые, а как свидетели.

Обратим внимание, что братья Мамоны с территории России поддерживали контакт со своими родственниками. Они спрашивали их, что происходит в селе. На что те рассказывали, что будут поминки по павшему военному, и сообщили место и время. Известно, что среди погибших были те, кто передавал подробности этим братьям.

О том, что Мамоны причастны к ракетному удару, местные жители начали понимать, когда звонили к своим знакомым и спрашивали у них о последствиях. Во время разговора они поняли, что братья знали как о времени, так и о месте проведения поминок.

Как отметил прокурор, следователям также удалось установить, кто именно ударил по гражданскому кафе ракетой "Искандер".

Могу сказать, что нам известно, с какой территории выпустили "Искандер-М", какое подразделение совершило обстрел Грозы, известно местоположение подозреваемых на территории России. Следствие работает. Запуск был с территории России – по предварительным данным, ракетный удар был осуществлен из Воронежской области,

– отметил прокурор.

Что известно об атаке села Гроза