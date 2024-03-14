Известно, что следователям удалось установить жителей села Гроза, которые предоставили братьям Мамонам, подозреваемым в наведении ракеты на кафе, данные о том, когда и где проведут поминки по погибшим военным. Об этом заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков во время брифинга 14 марта.
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Эти лица сотрудничают со следствием
Нам известны лица из числа местных жителей, которые предоставляли подозреваемым братьям информацию. После ракетного удара некоторые из них предоставляли информацию о масштабах удара. Они не задерживались, сотрудничают со следствием, дают показания. Оснований для задержания нет,
– отметил Фильчаков.
Руководитель прокуратуры в комментарии Суспильному уточнил, что говорится об около 5 людях, которые информацию передавали Мамонам. Правда, делали они это бессознательно. Именно поэтому в этом деле они проходят не как подозреваемые, а как свидетели.
Обратим внимание, что братья Мамоны с территории России поддерживали контакт со своими родственниками. Они спрашивали их, что происходит в селе. На что те рассказывали, что будут поминки по павшему военному, и сообщили место и время. Известно, что среди погибших были те, кто передавал подробности этим братьям.
О том, что Мамоны причастны к ракетному удару, местные жители начали понимать, когда звонили к своим знакомым и спрашивали у них о последствиях. Во время разговора они поняли, что братья знали как о времени, так и о месте проведения поминок.
Как отметил прокурор, следователям также удалось установить, кто именно ударил по гражданскому кафе ракетой "Искандер".
Могу сказать, что нам известно, с какой территории выпустили "Искандер-М", какое подразделение совершило обстрел Грозы, известно местоположение подозреваемых на территории России. Следствие работает. Запуск был с территории России – по предварительным данным, ракетный удар был осуществлен из Воронежской области,
– отметил прокурор.
Что известно об атаке села Гроза
- Россия ударила по кафе-магазину в четверг 5 октября около 13:15. Под атаку попало село Гроза Купянского района. В результате этого погибли 59 человек.
- Как отметили в СМИ, в тот момент в кафе в селе Гроза проходил поминальный обед. Именно поэтому в одном месте одновременно собралось так много людей.
- Как отмечал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, в этом кафе поминали военного. А на самом обеде присутствовали только гражданские жители. Причем речь шла о половине населения села.