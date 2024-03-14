Відомо, що слідчим вдалося встановити мешканців села Гроза, котрі надали братам Мамонам, підозрюваним у наведенні ракети на кафе, дані про те, коли та де проведуть поминки за полеглим військовим. Про це заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков під час брифінгу 14 березня.

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Ці особи співпрацюють зі слідством

Нам відомі особи з-поміж місцевих мешканців, які надавали підозрюваним братам інформацію. Після ракетного удару деякі з них надавали інформацію про масштаби удару. Вони не затримувалися, співпрацюють зі слідством, надають покази. Підстав для затримання немає,

– зазначив Фільчаков.

Керівник прокуратури в коментарі Суспільному уточнив, що мовиться про близько 5 людей, котрі інформацію передавали Мамонам. Правда, робили вони це несвідомо. Саме тому у цій справі вони проходять не як підозрювані, а як свідки.

Звернімо увагу, що брати Мамони з території Росії підтримували контакт зі своїми родичами. Вони запитували їх, що відбувається у селі. На що ті розповідали, що будуть поминки за полеглим військовим, і повідомили місце та час. Відомо, що серед загиблих були ті, хто передавав подробиці цим братам.

Про те, що Мамони причетні до ракетного удару, місцеві мешканці почали розуміти, коли дзвонили до своїх знайомих та запитували у них про наслідки. Під час розмови вони зрозуміли, що брати знали як про час, так і про місце проведення поминок.

Як зауважив прокурор, слідчим також вдалося встановити, хто саме вдарив по цивільному кафе ракетою "Іскандер".

Можу сказати, що нам відомо, з якої території випустили "Іскандер-М", який підрозділ здійснив обстріл Грози, відомо місце розташування підозрюваних на території Росії. Слідство працює. Запуск був з території Росії – за попередніми даними, ракетний удар був здійснений з Воронезької області,

– зазначив прокурор.

Що відомо про атаку села Гроза