Об этом рассказали в издании Newsweek.
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Результаты атаки
На кадрах отражен украинский удар ATACMS, при этом четыре ракеты ATACMS, включая один неразорвавшийся боеприпас,, попали по российскому полигону в Можняковке Луганской области. Судя по кадрам, потери будут "значительными",
– сообщил источник издания.
Кроме этого, OSINT-аналитики также заявили, что по крайней мере один ATACMS поразил группу из более чем 100 российских солдат, нанеся удары сотнями бомб M74 APAM. Об этом они отметили в аккаунте, опубликовав фотографию группы солдат, которые собрались в районе перед ударами.
Детали атаки: о чем говорили ранее
- В сети 1 мая появились кадры вероятного поражения баллистическими ракетами ATACMS по скоплению оккупантов. Сообщалось, что это произошло вблизи населенного пункта Роговое, что на Луганщине.
- На кадрах, которые тогда снял разведывательный беспилотник, видно большое скопление личного состава врага и нанесение поражения тремя ракетами с кассетной боевой частью.