Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации. Там отметили и подчеркнули, что россияне попали именно по жилой застройке города.

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Россияне врут об ударе по Сумах

На самом деле, распространяя подобные фейки, Россия пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения Сум. Российские пропагандисты вбрасывают в информационное пространство выдумки о "военных целях", чтобы переложить ответственность за разрушение гражданской инфраструктуры на украинских военных.

Отметим, что в Сумском городском совете сообщили, что по состоянию на 18:25 количество пострадавших возросло до 88. Из них 17 – дети.

Российская пропаганда систематически генерирует подобные фейки после массированных ракетно-дронных атак,

– отмечают в ЦПД.

Так, ранее российские ресурсы распространяли ложь, будто разрушения и гибель трех человек в Киеве во время атаки российских ударных дронов стало следствием работы украинской ПВО.

