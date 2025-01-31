Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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В Сумах погиб Александр Климас

Александр Климас родился в 1967 году. Мужчина работал в КП "Зеленстрой" Сумского городского совета с 2015 года, он был озеленителем 4 разряда.

По словам друзей, Александр увлекался мотоциклами.

Саня был честным, волевым, порядочным человеком, большим профессионалом дела, очень интересным собеседником. Соболезнования родным, близким и коллективу КП "Зеленстрой". Печаль и отчаяние,

– написал Максим Лашутко.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Климаса. Светлая память!

Напомним, аварийно-спасательные и поисковые работы на месте удара в Сумах завершили вечером 30 января. В ГСЧС сообщили, что количество погибших возросло до 9 человек. В течение 19 часов спасатели разбирали завалы, доставая из-под руин тела.

В результате российского удара погибли в частности 3 супружеские пары: 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.