Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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В Сумах загинув Олександр Клімас

Олександр Клімас народився в 1967 році. Чоловік працював в КП "Зеленбуд" Сумської міської ради з 2015 року, він був озеленювачем 4 розряду.

За словами друзів, Олександр захоплювався мотоциклами.

Саня був чесною, вольовою, порядною людиною, великим професіоналом справи, дуже цікавим співрозмовником. Співчуття рідним, близьким та колективу КП "Зеленбуд". Сум та розпач,

– написав Максим Лашутко.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Клімаса. Світла пам'ять!

Нагадаємо, аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці удару в Сумах завершили ввечері 30 січня. В ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 9 людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла.

Унаслідок російського удару загинуло зокрема 3 подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік і його 61-річна дружина.