Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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В Сумах загинув Олександр Клімас

Олександр Клімас народився в 1967 році. Чоловік працював в КП "Зеленбуд" Сумської міської ради з 2015 року, він був озеленювачем 4 розряду.

За словами друзів, Олександр захоплювався мотоциклами.

Саня був чесною, вольовою, порядною людиною, великим професіоналом справи, дуже цікавим співрозмовником. Співчуття рідним, близьким та колективу КП "Зеленбуд". Сум та розпач,
написав Максим Лашутко.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Клімаса. Світла пам'ять!

Нагадаємо, аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці удару в Сумах завершили ввечері 30 січня. В ДСНС повідомили, що кількість загиблих зросла до 9 людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла.

Унаслідок російського удару загинуло зокрема 3 подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік і його 61-річна дружина.