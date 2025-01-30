Внаслідок атаки є багато постраждалих та жертви. Усе, що відомо про наслідки атаки на Суми у ніч на 30 січня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про атаку на Суми

Повітряну тривогу на Сумщині оголосили о 22:48 через атаку дронів. Близько 00:18 в обласному центрі пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що один із ворожих безпілотників влучив у 10-поверховий житловий будинок.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Знищені з другого по шостий поверхи.

У Сумах "Шахед" влучив в багатоповерхівку: дивіться відео

На місці трагедії рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності, де постраждалі можуть отримати необхідну підтримку. На місці працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки. Для проведення висотних робіт працює спеціальна техніка.

У Сумах 30 та 31 січня оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки Росії на житлову багатоповерхівку.

Скільки людей загинуло та постраждало

Станом на 02:00 під завалами могли перебувати щонайменше три людини, рятувальники продовжують пошукові роботи.

На місці вдалося врятувати дівчинку, однак її матір ще шукають.

Наслідки удару "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах / Фото ДСНС

Рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чотирьох людей, серед яких одна дитина. Загалом евакуйовано 118 мешканців будинку.

За оновленими даними станом на 08:00, унаслідок влучання російського дрона-камікадзе в житловий будинок у Сумах загинули четверо людей, ще дев’ятеро отримали поранення, серед них одна дитина.

Рятувальники розбирають завали / Фото ДСНС

На місці трагедії триває розбір завалів і пошуково-рятувальна операція.

Як на удар по багатоповерхівці відреагував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку російських дронів-камікадзе по Сумах, унаслідок якої загинули мирні мешканці.

Жахлива трагедія, жахливий російський злочин. Дуже важливо, щоб світ не робив пауз у тиску на Росію за цей терор,

– наголосив Зеленський.

Президент також подякував міжнародним партнерам за підтримку України.