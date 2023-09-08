Известно, что в результате ракетных обстрелов пострадали два человека. В момент атаки они находились в своем доме.

К теме Враг ударил крылатой ракетой, – Сумская ОВА об утренней атаке по областному центру

Момент спасения людей в Сумах попал на видео

Спасатели обнародовали кадры, на которых можно увидеть спасение людей, пострадавших от ракетного удара по Сумам. Их дом полностью разрушен.

Спасение пострадавших от удара России: смотрите видео

Отметим, что в результате атаки разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.

Под обломками находились два человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли мужчину (1953 года рождения) и женщину (1958 года рождения).

Позже стало известно, что в результате утренних обстрелов частного сектора в Сумах количество пострадавших возросло до трех человек, сообщили в ГСЧС. В настоящее время спасательные работы продолжаются.

В МВД Украины подтвердили, что в Сумах около 05:30 утра оккупанты нанесли ракетный удар по городу. В результате попадания три человека ранены, двоих из них удалось спасти из-под завалов. Повреждены по меньшей мере 8 транспортных средств и 20 домовладений, один из жилых домов разрушен до основания. На месте происшествия работают все необходимые службы, идет ликвидация последствий обстрела.



Россия ударила по Сумам / фото полиции



Последствия вражеских обстрелов в Сумах / фото полиции

Что говорят местные власти

Кстати, глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что враг ударил крылатой ракетой по гражданскому микрорайону. Там были уничтожены и разрушены дома. Предварительно, всего 25 жилых домов были повреждены и один – разрушен.

"Двух пожилых людей из дома, в который было попадание, спасли. Их достали из-под завалов, где был пожар. Они живы и им оказывается помощь", – отметил глава ОВА.

Артюх добавил, что в месте, где произошло попадание, военных объектов нет.