За сам город велись ожесточенные бои еще в начале полномасштабного вторжения России. Где расположен Светлодарск, что именно там поразили ВСУ – читайте в материале 24 Канала.

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Как далеко расположен Светлодарск в Донецкой области

В Генштабе ВСУ рассказали, что 10 января 2025 года защитники нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса вооруженных сил России в оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

В ВСУ также подчеркнули, что в течение этой недели Силы обороны нанесли серии ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области. В то же время были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения.

Сам город Светлодарск Бахмутского района расположен в почти 21 километре от линии боевого соприкосновения вблизи Курдюмовки. 24 мая 2022 года населенный пункт оккупировали российские захватчики.

В городе была расположена Углегорская ТЭС, за которую велись жесткие бои.

Где расположен Светлодарск в Донецкой области: смотрите на карте

Сам Светлодарск был расположен в 5 километрах от линии боевого соприкосновения, которая образовалась после начала войны на Востоке Украины в 2014 году. Из-за этого город много раз обстреливали россияне и контролируемые ими террористические группировки "ДНР" из "Градов", гранатометов и стрелкового оружия.

На момент оккупации в Светлодарске, по словам тогдашнего главы Донецкой ОВА Павла Кириченко, оставалось более 10 тысяч жителей. Выехало лишь примерно 30% жителей.