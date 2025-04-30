У нее осталась маленькая дочь. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в "Радио Свобода", передает 24 Канал.

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Что известно о погибшей

В результате российского обстрела столицы 24 апреля погибли 12 человек. Впоследствии в больнице умер еще один человек, став 13 жертвой.

Квартира Анны Полищук была расположена на втором этаже уничтоженного вражеской ракетой дома. У погибшей оставались 1,5-летняя дочь и муж, который в 2022 году попал в российский плен, потеряв зрение на один глаз.

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Друг семьи рассказал, что сейчас девочка живет у него с женой. "Саша (муж погибшей – 24 Канал) остался вообще без жилья. Хотелось бы, чтобы со стороны государства обратили внимание. Он много отдал для этого государства", – отметил он.

Напомним, 28 апреля в столице провели в последний путь других жертв российской агрессии – 17-летнего Даниила Худю и его родителей. В день трагедии друзья до последнего ждали спасения парня.