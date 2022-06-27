И не только ей, но и всем западным лидерам, приезжающим в Украину. Об этом 24 каналу сказал военный историк Роман Пономаренко.

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По его словам, таким образом, россияне хотят заставить их идти на уступки. Так что это можно воспринимать как определенное "предупреждение" Молдове.

Майя Санду, еще с тех пор, как заняла президентское кресло – у нее достаточно последовательная антироссийская политика. В частности, и о выводе российских войск из оккупированного Россией Приднестровья,

– отметил Пономаренко.

Кроме того, в Кремле не понравились ее последние заявления.

"Итак, когда она приехала в Киев, то таким действом россияне хотели показать, что "сегодня мы бомбим Кременчуг, а завтра мы можем бомбить Кишинев". Тем более, что их войска стоят там недалеко, в Тирасполе", - добавил историк.

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Санду прибыла под звуки сирен

В то время, когда президент Молдовы Майя Санду прибыла с визитом в Киев, в столице объявили воздушную тревогу.

Известно, что лидер Молдовы приехала в Украину, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить населенные пункты Киевщины, где российские кафиры совершали ужасные зверства.

Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что Молдова поддержит санкции против России , которые ЕС хочет продлить.

Россияне ударили по ТЦ в Кременчуге

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге , когда там было около тысячи человек. Президент Владимир Зеленский первым официально опубликовал видео последствий. Украинский лидер заявил, что количество жертв невозможно даже вообразить.

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что в ТРЦ попали ракетами Х-22 . Их запустили с территории Курской области.

В результате циничного обстрела со стороны войск России, к сожалению, погибли по меньшей мере 10 человек. О последствиях обстрела ТРЦ в Кременчуге сообщил Дмитрий Лунин – глава Полтавской ОВА. Данные обновили по состоянию на 19.30.

По состоянию на 19:56 известно о 21 госпитализированном. По словам Лунина, в тяжелом состоянии находятся 6 пострадавших. Амбулаторную помощь уже оказали 29 человек. Среди них – 2 детей.

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