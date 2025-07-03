Один из них был студентом местного вуза. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полтавщину".

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В результате удара по ТЦК в Полтаве погибли 2 человека

По информации собственных источников издания, в результате сегодняшней атаки на здание Полтавского областного ТЦК и СП погибли двое гражданских. Оба случайно оказались возле объекта во время удара: один был студентом местного университета, другой – бывший военный, который демобилизовался из рядов ВСУ.

Количество тем временем приближается к 30 человек. Люди продолжают обращаться за помощью к медикам. Среди пострадавших – военнослужащие, мирные жители и один правоохранитель. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Зафиксированы различные травмы: осколочные поражения, переломы, ампутации пальцев. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Исполняющий обязанности председателя Полтавской ОГА Владимир Когут сообщил, что по состоянию на 13:40 спасатели завершили ликвидацию последствий атаки. Сейчас коммунальные службы продолжают расчистку прилегающей территории.

Местным жителям, чьи дома пострадали, благотворители начали раздавать стройматериалы.

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова уточнила, что повреждены 32 объекта недвижимости. Среди них – 14 многоэтажек, 9 частных домов, 2 образовательных учреждения, а также 6 магазинов и киосков. В общем взрывной волной повреждены 6 кровель и 158 окон.