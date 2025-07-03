О последствиях атаки, количество погибших и пострадавших сообщает 24 Канал.
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Какие последствия удара по Полтаве
В городском совете сообщили, что к ликвидации привлечены сотни работников и техника. За медицинской помощью обратился 21 человек. Повреждено более 20 зданий, 9 многоквартирных домов, 7 частных, 1 школа, предприятия и десятки авто. Травмы получили двое работников ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ, которые находились на месте попадания. В Сухопутных войсках сообщили о погибших и раненых. Дополнительная информация о жертвах будет сообщена позже. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских, В Сухопутных войсках подтвердили попадание дрона в здание ТЦК и СП. Там возник пожар. Еще одно попадание вблизи него вызвало возгорание на территории частного жилого дома. Утром Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. В результате атаки есть жертвы и погибшие.
Продолжается ликвидация последствий
В результате обстрела есть пострадавшие военные
В Полтаве есть жертвы из-за атаки
– говорится в сообщении.
Оккупанты обстреляли Полтавский городской ТЦК и СП
Дроновая атака на Полтаву
В городском совете сообщили, что к ликвидации привлечены сотни работников и техника.
За медицинской помощью обратился 21 человек.
Повреждено более 20 зданий, 9 многоквартирных домов, 7 частных, 1 школа, предприятия и десятки авто.
Травмы получили двое работников ТЦК и СП и двое военнослужащих ВСУ, которые находились на месте попадания.
В Сухопутных войсках сообщили о погибших и раненых. Дополнительная информация о жертвах будет сообщена позже.
К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских,
В Сухопутных войсках подтвердили попадание дрона в здание ТЦК и СП. Там возник пожар.
Еще одно попадание вблизи него вызвало возгорание на территории частного жилого дома.
Утром Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. В результате атаки есть жертвы и погибшие.