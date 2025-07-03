Про наслідки атаки, кількість загиблих та постраждалих повідомляє 24 Канал.
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Які наслідки удару по Полтаві
У міській раді повідомили, що до ліквідації залучено сотні працівників і техніка. За медичною допомогою звернулась 21 людина. Пошкоджено понад 20 будівель, 9 багатоквартирних будинків, 7 приватних, 1 школа, підприємства і десятки авто. Травми отримали двоє працівників ТЦК та СП і двоє військовослужбовців ЗСУ, які перебували на місці влучання. У Сухопутних військах повідомили про загиблих та поранених. Додаткова інформація щодо жертв буде повідомлена згодом. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних, У Сухопутних військах підтвердили влучання дрона у будівлю ТЦК та СП. Там виникла пожежа. Ще одне влучання поблизу нього спричинило займання на території приватного житлового будинку. Вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Внаслідок атаки є жертви та загиблі.
Триває ліквідація наслідків
Внаслідок обстрілу є постраждалі військові
У Полтаві є жертви через атаку
– йдеться в повідомленні.
Окупанти обстріляли Полтавський міський ТЦК та СП
Дронова атака на Полтаву
У міській раді повідомили, що до ліквідації залучено сотні працівників і техніка.
За медичною допомогою звернулась 21 людина.
Пошкоджено понад 20 будівель, 9 багатоквартирних будинків, 7 приватних, 1 школа, підприємства і десятки авто.
Травми отримали двоє працівників ТЦК та СП і двоє військовослужбовців ЗСУ, які перебували на місці влучання.
У Сухопутних військах повідомили про загиблих та поранених. Додаткова інформація щодо жертв буде повідомлена згодом.
На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних,
У Сухопутних військах підтвердили влучання дрона у будівлю ТЦК та СП. Там виникла пожежа.
Ще одне влучання поблизу нього спричинило займання на території приватного житлового будинку.
Вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Внаслідок атаки є жертви та загиблі.