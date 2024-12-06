Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. У мужчины остались двое дочерей – Алина и Вероника, а также жена Иванна.

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В результате атаки на Тернополь погиб Виталий Ременец

Виталий Ременец родился в селе Нырков на Тернопольщине. До самого Тернополя мужчина поехал на учебу, там впоследствии женился и остался жить.

Известно, что Виталий работал в сети магазинов "Жук" в Тернополе.

Он был кладовщиком. Это был очень хороший человек, отзывчивый. Всегда поддерживал и помогал. Он никогда не отказывал в помощи ни по работе, ни в личных просьбах. Он из тех людей, кто при знакомстве составляет хорошее впечатление, и оно остается навсегда,

– сказала журналистам коллега мужчины.

Знакомые семьи рассказали, что ночью 2 декабря все горожане узнали о взрыве в многоэтажке. В результате удара дрона вспыхнула квартира, а Виталий получил много ранений. К сожалению, вытащить мужчину из горящего помещения родные не смогли.

Потом я увидел видео, где горела машина Виталия. Начал набирать его по телефону, но уже никто не ответил. А через несколько часов стало известно, что погиб именно он. Также погиб их собака,

– рассказал один из знакомых.

Жена Виталия Иванна в момент взрыва прикрыла собой 11-летнюю Веронику, сама женщина также получила сильные ожоги. На прощание с погибшим в церкви в Тернополе собралось много людей: почтить память Виталия пришли родные, друзья, коллеги и просто горожане.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Ременца. Светлая память!