Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Тернополя Сергея Надала. Отмечается, что квартира семьи Ременцов полностью сгорела в результате российской атаки.

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Виталий Ременец погиб в результате вражеского удара

В ночь на 2 декабря вражеский дрон попал в многоэтажку в Тернополе. Виталий Ременец, который жил в квартире на пятом этаже, погиб на месте вместе с домашним любимцем – собакой. Его жена Иванна прикрыла собой 11-летнюю дочь Веронику, однако сама получила многочисленные ожоги. Известно также, что старшей дочери Алины на момент вражеской атаки не было дома.

Мэр Тернополя Сергей Надал опубликовал видео, на котором Алина Ременец исполнила щемящую песню на пианино в своей разрушенной квартире.

Война забрала у нее родного человека, но не сломала дух. В ее глазах – боль утраты. Эта маленькая героиня – символ несокрушимости украинского народа. Несмотря на страшные испытания, жизнь продолжается. И звуки пианино среди руин – как гимн победе человечности над жестокостью,

– написал городской голова.

Алина Ременец играет на пианино в разрушенной квартире: смотрите видео

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Ременца. Светлая память!