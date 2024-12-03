Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Тернополя Сергія Надала. Зазначається, що квартира родини Ременців повністю згоріла внаслідок російської атаки.

Читайте також "Весь під'їзд був у диму": жителі будинку у Тернополі, куди влучив "Шахед", поділилися пережитим

Віталій Ременець загинув внаслідок ворожого удару

В ніч на 2 грудня ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Тернополі. Віталій Ременець, який мешкав у квартирі на п'ятому поверсі, загинув на місці разом із домашнім улюбленцем – собакою. Його дружина Іванна прикрила собою 11-річну доньку Вероніку, однак сама отримала численні опіки. Відомо також, що старшої доньки Аліни на момент ворожої атаки не було вдома.

Мер Тернополя Сергій Надал опублікував відео, на якому Аліна Ременець виконала щемливу пісню на піаніно у своїй зруйнованій квартирі.

Війна забрала у неї найріднішу людину, але не зламала дух. У її очах – біль втрати. Ця маленька героїня – символ незламності українського народу. Попри страшні випробування, життя продовжується. І звуки піаніно серед руїн – як гімн перемозі людяності над жорстокістю,

– написав міський голова.

Аліна Ременець грає на піаніно у зруйнованій квартирі: дивіться відео

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Ременця. Світла пам'ять!