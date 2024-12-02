В комментарии журналистам местные жители рассказали о страшной ночи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

К теме Этаж в доме выгорел полностью: ужасные последствия удара "Шахедами" по Тернополю

Жители Тернополя рассказали об ударе "Шахеда" по дому

Во время атаки 2 декабря российская армия ударила "Шахедом" по многоэтажке Тернополя. К сожалению, во время атаки погиб 1 человек, еще 4 – получили ранения.

После удара в доме вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали 94 человека. Среди них – Серафима Косыгина. Женщина вместе с сыном переехала из Днепра. Журналистам она рассказала, что искала место, где "будет спокойнее".

Вспоминая страшную ночь, женщина рассказала, что сразу не поняла, что произошло. Серафима поделилась, что услышала взрыв, однако не поняла, что прилетело в их дом. Впрочем, когда она открыла дверь квартиры, то увидела жуткие последствия российского террора.

Громко было, услышали взрыв. Сразу не поняли, что это в наш дом. Услышали, что в подъезде люди начали выходить, то тогда уже поняли. Когда открыли дверь, то подъезд уже был в дыму. Мы быстро собрали документы и выбежали. Мы с сыном сели в машину и уехали,

– поделилась Серафима.

Другая женщина – Ирина Хома – рассказала, что выросла в этом дворе. После взрыва женщина выбежала на улицу и увидела, как огонь охватывал подъезд. Ирина призналась, что ей трудно было видеть, что враг сделал с гражданским домом.

Местные жители об атаке "Шахедов": смотрите видео

Ранее стало известно, что в результате атаки погиб 44-летний местный житель Виталий. "Шахед" попал в квартиру, в которой проживала его семья. Жена Иванна получила серьезные травмы, а две дочери – не пострадали. Как пишут местные СМИ, им удалось спастись, потому что женщина с детьми пыталась выбежать из квартиры.