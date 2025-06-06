Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какая ситуация в Тернополе 6 июня

Россия ударила по городу ракетами и "Шахедами". Большинство дронов, которые летели на западные регионы, враг направил на Тернополь.

В ГСЧС сообщили, что повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно, пострадали 10 человек, из них – 5 спасателей ГСЧС.

Тернополь после атаки 6 июня / Фото ГСЧС

К сожалению, в Киеве погибли трое спасателей. Ранены два пресс-офицера ГСЧС – Павел Петров и Инна Жельчик.

В Тернополе и в области частично нет света. Из-за ухудшения состояния воздуха после задымления утром просили не выходить на улицу.

Но на 12:00 показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора уже в пределах допустимых норм Минздрава Украины.