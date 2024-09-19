Кроме того, удары по территории России вызывают социальное давление на самих россиян, а их страна является настоящими воротами в ад. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что есть три составляющие, которые изменят восприятие страны-агрессора относительно войны и защитят гражданских украинцев.

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Последствия удара по Торопцу

По словам советника главы ОПУ, Россия не является страной, которая несет в мир что-то цивилизованное, технологическое и перспективное. Это классический "русский мир".

Ворота в ад открываются из России,

– подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОПУ рассказал, что связь между количеством ударов по территории России, а именно по инфраструктуре и военных объектах, и количеством российских геноцидных обстрелов страной-агрессором Украины сильная.

Є три технологии, которые помогут уберечь от российских массированных обстрелов гражданское население Украины: закрытие неба западными системами ПВО, удары по милитарной логистике России, куда Кремль вкладывает все деньги, и сбивание партнерами российских дронов, которые залетают в воздушное пространство их стран.

"Эти три составляющие существенно повлияют на ход войны и на социальное состояние России. Как только мы видим ворота в ад на территории страны-агрессора, мы видим совсем другое восприятие войны у россиян", – добавил Подоляк.

Обратите внимание! Аналитики Института изучения войны считают, что будущие удары по российским складам боеприпасов могут заставить российское военное командование принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики для смягчения последствий таких ударов.