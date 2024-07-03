В ТРЦ "Апполо", что в Днепре уже прилетала вражеская ракета 29 декабря 2023 года. Сегодня же, 3 июля он снова подвергся удару россиян.

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Работники торгового центра в шоке

Продавщица одного из магазинов в торговом центре Ирина рассказала об утренней атаке на Днепр.

Шок, сказать ничего не можешь, истерика. Все трясется, дрожит. Не знаешь, куда бежать и что делать. У всех паника, все кричат,

– говорит женщина.

Работница ТРЦ не может отойти от шока: смотрите видео

Работница кафе, расположенной неподалеку ТРЦ, Алина говорит, что она работает в заведении две недели.

Мы начали молиться в укрытии. Нам это помогало. Это мой последний рабочий день здесь, больше не буду работать,

– добавила девушка.

Работница кафе возле ТРЦ молилась в укрытии: смотрите видео

Что известно об ударе по Днепру