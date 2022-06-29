Просто представьте

Представьте, что в это время в торговый центр прилетела российская ракета и вы задыхаетесь от дыма и заживо горите.

Важно InformNapalm раскрыл данные нелюдей, которые виновны в теракте в Кременчуге

Представьте, что в стране, которая эти ракеты запустила, граждане требуют продолжения кровавого банкета. Как в мультике про Бонифация: "Дети кричали, хлопали в ладоши, и просили: ещё, ещё!".

Страшная реальность

Украинцам даже представлять не надо. Это все случилось вчера в Кременчуге, 20 погибших, 59 раненых, 40 пропавших без вести после ракетного удара по сгоревшему до тла "Амстору".

У меня даже ненависти не осталось. Просто хочу, чтобы Збройные силы Украины нашли и наказали каждого, кто причастен к массовым убийствам украинцев.

Большой привет Путину! НАТО окружает Санкт-Петербург – смотрите видео: