Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань отметил, что оккупанты ударили по трубе Херсонской ТЭЦ. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Очередной террористический акт
Россияне снова пытаются бить по критической инфраструктуре. Вероятно, из-за действий захватчиков нынешний отопительный сезон снова будет нелегким.
Действительно ударили по трубе, разрушив ее. Летом нужно готовиться к отопительному сезону для того, чтобы обеспечить людей теплом. Это очередной террористический акт россиян,
– сказал Хлань.
Он предполагает, что оккупанты будут пытаться целиться в критическую инфраструктуру, энергообъекты. Традиционно, как они делали и прошлой зимой, пытаясь сорвать нормальную жизнь в Херсоне. Оккупанты снова целятся по объектам критической, тепловой инфраструктуры, чтобы не было возможности подготовиться к осени.
Отметим, что за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов по Херсонской области, выпустив 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил уже 36 снарядов.
Почему оккупанты снова бьют по объектам критической инфраструктуры: смотрите видео
Россияне обстреляли Херсонскую область
- Утром 31 июля российские захватчики обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град". Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений 60-летний мужчина погиб на месте, еще 4 работника ранены.
- Российские террористы второй раз за сутки обстреляли Херсон. Армия России ударила по микрорайону Корабел. Под вражеский обстрел в собственном автомобиле попал 65-летний мужчина. От полученных ранений он умер.
- Также ранение получил 38-летний херсонец. С травмами ноги и руки его госпитализировали в больницу.
- Оккупанты атаковали гимназию в Белозерке. В образовательном учреждении повреждена стена и выбиты окна. Кроме того, пострадали и окрестные жилые дома и хозяйственные постройки.