О трагедии сообщили в Вишневском академическом лицее "Основа".

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Что известно о погибшей учительнице?

По словам коллег, Марина была чутким и светлым человеком, который вкладывал душу в каждого своего ученика.

Для детей она стала первым наставником, который учил доброте, открытости и любви к знаниям, а для нас – надежным коллегой и искренним другом. Ее улыбка, тепло и мудрость навсегда останутся в нашей памяти– подчеркнули в учебном заведении.

Погибшая учительница / Фото из соцсети лицея "Основа"

У Марины Мойченко остались две дочери. Одна из них, София, посещала школу танцев в Вишневом. Там женщину также вспомнили с теплотой, назвав ее замечательной мамой, активным, искренним и жизнерадостным человеком.

Марина была невероятной мамой двух прекрасных девочек, светлым и позитивным человеком, замечательной учительницей начальных классов, чрезвычайно активной, искренней и жизнерадостной– вспоминают в танцевальной студии.

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Марину Мойченко вспоминают как человека, оставившего после себя много света и теплых воспоминаний. Коллеги, ученики и родители делятся словами благодарности и рассказывают о ее доброте, искренности и преданности своему делу. Память о ней будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось ее знать.

Напомним, российские военные атаковали супермаркет NOVUS в Вишневом днем 22 ноября. В результате попадания беспилотника в магазине вспыхнул масштабный пожар. На месте работали спасатели и медики. Сначала сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших. Впоследствии число жертв возросло. По данным мэра Вишневого, в результате атаки погибли три человека, еще 15 получили ранения, среди них – трое детей.