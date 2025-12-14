Ударили прямо по капитанской рубке: детали российской атаки по турецкому судну в Черном море
- Российский дрон-камикадзе попал в турецкое судно VIVA в открытом море, когда оно перевозило подсолнечное масло в Египет.
- Это уже четвертое гражданское судно, которое попало под вражеский обстрел за двое суток, причем подобные атаки на суда в водах Украины происходят не впервые.
Российские оккупанты нанесли удар по кораблю VIVA, который двигался по акватории Украины под турецким флагом. Попадание было прямо в судно, которое не стояло на месте, поэтому оккупанты следили за ним.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, которого цитирует LIGA.net.
Смотрите также Путин бредит захватом Одессы: Плетенчук ответил, реально ли высадиться российскому десанту
Какие детали рассказывают в ВМС об атаке на турецкое судно?
Судно Турции под названием VIVA перевозило подсолнечное масло и двигалось в Египет. Атака на него произошла не когда он стоял в порту, а непосредственно в море. Российский дрон-камикадзе ударил в капитанский мостик, где обычно находятся члены экипажа, которые управляют кораблем.
Это уже четвертое морское судно, что за двое суток оказалось под вражеским обстрелом. Это не украинские корабли, а гражданские суда Турции, которые не имеют ничего общего с военными целями.
Если предыдущие три были повреждены в порту, то судно VIVA попало под обстрел в открытом море. Его целенаправленно атаковал дрон-камикадзе. Судно в море, несмотря на свои размеры – это небольшая динамическая цель и чтобы в него попасть надо постараться,
– рассказал Плетенчук.
Поэтому, дрон оккупантов мог готовиться к атаке и целенаправленно атаковать движущийся объект в море. Подобная охота за судами в открытом море происходит не впервые, говорит представитель ВМС. Россия таким образом уже обстреливала корабли, которые находились в водах Украины. Враг в целом повредил более 130 морских судов за время полномасштабной войны. Поэтому подобные атаки – это совсем не новая тактика.
Что предшествовало?
В субботу, 13 декабря, российские оккупанты попали в турецкое судно "VIVA в Черном море. ПВО не смогла противодействовать цели, ведь дрон догнал корабль, когда тот .проходил зерновым коридором. Для атаки россияне использовали ударный беспилотник. На борту находилось 11 граждан Турции, никто из экипажа не пострадал.
Накануне в Черноморске россияне атаковали гражданский паром CENK T турецкой компании Cenk Ro-Ro. Судно шло из турецкого порта Карасу в Сулин, что в Румынии. Корабль регулярно курсировал между Турцией и Украиной и на этот раз остановился у берегов Одессы. В момент удара на борту находились контейнеры крупного турецкого производителя дизельных, бензиновых и газовых генераторов и электростанций.
В начале декабря Россия пригрозила, что будет бить по украинским морским портам. Еще тогда глава МИД Андрей Сибига отметил, что враг угрожает свободе судоходства, в частности гражданского. Чиновник выразил общую позицию Украины и ее партнеров по этим угрозам и нападениям.