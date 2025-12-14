Вдарили просто по капітанській рубці: деталі російської атаки по турецькому судну в Чорному морі
- Російський дрон-камікадзе влучив у турецьке судно VIVA у відкритому морі, коли воно перевозило соняшникову олію до Єгипту.
- Це вже четверте цивільне судно, яке потрапило під ворожий обстріл за дві доби, причому подібні атаки на судна в водах України відбуваються не вперше.
Російські окупанти завдали удару по кораблю VIVA, що рухалося акваторією України під турецьким прапором. Влучання було просто в судно, яке не стояло на місці, отож окупанти слідкували за ним.
Про це пише 24 Канал з посиланням на речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, якого цитує LIGA.net.
Які деталі розповідають у ВМС щодо атаки на турецьке судно?
Судно Туреччини під назвою VIVA перевозило соняшникову олію та рухалося до Єгипту. Атака на нього сталася не коли він стояв в порту, а безпосередньо в морі. Російський дрон-камікадзе вдарив у капітанський місток, де зазвичай перебувають члени екіпажу, які керують кораблем.
Це вже четверте морське судно, що за дві доби опинилося під ворожим обстрілом. Це не українські кораблі, а цивільні судна Туреччини, які не мають нічого спільного з військовими цілями.
Якщо попередні три були пошкоджені в порту, то судно VIVA потрапило під обстріл у відкритому морі. Його цілеспрямовано атакував дрон-камікадзе. Судно в морі, попри свої розміри – це невелика динамічна ціль і щоб в нього влучити треба постаратися,
– розповів Плетенчук.
Відтак, дрон окупантів міг готуватися до атаки та цілеспрямовано атакувати рухомий об'єкт в морі. Подібне полювання за суднами в відкритому стається не вперше, каже речник ВМС. Росія таким чином вже обстрілювала кораблі, які перебували у водах України. Ворог загалом пошкодив понад 130 морських суден за час повномасштабної війни. Тож подібні атаки – це зовсім не нова тактика.
Що передувало?
У суботу, 13 грудня, російські окупанти влучили в турецьке судно VIVA у Чорному морі. ППО не змогла протидіяти цілі, адже дрон наздогнав корабель, коли той .проходив зерновим коридором. Для атаки росіяни використали ударний безпілотник. На борту перебувало 11 громадян Туреччини, ніхто з екіпажу не постраждав.
Напередодні в Чорноморську росіяни атакували цивільний пором CENK T турецької компанії Cenk Ro-Ro. Судно йшло з турецького порту Карасу до Суліна, що в Румунії. Корабель регулярно курсував між Туреччиною та Україною й цього разу зупинився біля берегів Одеси. У момент удару на борту перебували контейнери великого турецького виробника дизельних, бензинових та газових генераторів та електростанцій.
На початку грудня Росія пригрозила, що буде бити по українських морських портах. Ще тоді очільник МЗС Андрій Сибіга наголосив, що ворог загрожує свободі судноплавства, зокрема цивільного. Посадовець висловив спільну позицію України та її партнерів щодо цих погроз і нападів.