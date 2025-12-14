Вдарили просто по капітанській рубці: деталі російської атаки по турецькому судну в Чорному морі

Російські окупанти завдали удару по кораблю VIVA, що рухалося акваторією України під турецьким прапором. Влучання було просто в судно, яке не стояло на місці, отож окупанти слідкували за ним.

Про це пише 24 Канал з посиланням на речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, якого цитує LIGA.net.

Дивіться також Путін марить захопленням Одеси: Плетенчук відповів, чи реально висадитися російському десанту

Які деталі розповідають у ВМС щодо атаки на турецьке судно?

Судно Туреччини під назвою VIVA перевозило соняшникову олію та рухалося до Єгипту. Атака на нього сталася не коли він стояв в порту, а безпосередньо в морі. Російський дрон-камікадзе вдарив у капітанський місток, де зазвичай перебувають члени екіпажу, які керують кораблем.

Це вже четверте морське судно, що за дві доби опинилося під ворожим обстрілом. Це не українські кораблі, а цивільні судна Туреччини, які не мають нічого спільного з військовими цілями.

Якщо попередні три були пошкоджені в порту, то судно VIVA потрапило під обстріл у відкритому морі. Його цілеспрямовано атакував дрон-камікадзе. Судно в морі, попри свої розміри – це невелика динамічна ціль і щоб в нього влучити треба постаратися,

– розповів Плетенчук.

Відтак, дрон окупантів міг готуватися до атаки та цілеспрямовано атакувати рухомий об'єкт в морі. Подібне полювання за суднами в відкритому стається не вперше, каже речник ВМС. Росія таким чином вже обстрілювала кораблі, які перебували у водах України. Ворог загалом пошкодив понад 130 морських суден за час повномасштабної війни. Тож подібні атаки – це зовсім не нова тактика.

Що передувало?