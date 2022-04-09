Российские захватчики продолжают обстреливать луганщину фосфорными снарядами. В Донецкой области Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Заметьте Ответственность неизбежна: Зеленский упомянул об обстреле Краматорска в новом обращении

Также в дайджесте от Минобороны сообщили, что:

оккупанты уничтожили архив, который на протяжении многих лет собирали на ЧАЭС;

министр обороны Украины Алексей Резников обратился к странам-партнерам. Он подчеркнул, что Россия начала войну против всего цивилизованного мира;

с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 19 тысяч человек;

ВСУ героически отразили 7 атак врага, украинские защитники уничтожили 4 российских танка и 2 артсистемы;

завершился первый этап разминирования Ирпеня;

еще 5 украинских военных стали Героями Украины;

ансамбль песни и пляски ВСУ провел концерт в метрополитене Киева.

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