И именно в это время враг коварно обстрелял центр города. Журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева в эфире 24 Канала поделилась деталями террористического удара противника.

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Жуткие подробности удара по Вольнянску

По словам депутата, по состоянию на 30 июня известно о 7 погибших. Среди них трое детей: 10-летняя Дарина, 17-летняя Карина и 15-летний Илья. Очевидцы рассказали, что парень сгорел заживо, когда ехал на мопеде. Ужасные кадры сгоревшего транспорта, видимо, увидел уже весь мир.

Однако агрессор в своей пропаганде цинично представил, что удар якобы был нанесен по военному объекту в Вольнянске. Впрочем, ничего подобного там и близко нет, это просто центр города. В частности, в тот вечер там гуляли одиннадцатиклассники и праздновали выпускной.

На фоне этого вражеские каналы транслируют, как в России проходят массовые мероприятия под названием "Алые паруса". Их дети отмечают этот праздник и поют пропагандистские песни в то время, когда по нашим детям наносят удары и убивают,

– отметила Алиса Сысоева.

Как только стало известно об ударе, на место выехали спасатели. Около 23:00 они отчитались, что перестали работать, ведь снова начался обстрел. 38 пострадавших доставили в больницу, 6 – находятся в тяжелом состоянии. Ближе к вечеру врачи сообщат об их состоянии.

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Напомним, что трагедия 29 июня в Вольнянске уже не первая. В этом городе россияне поставили ужасный рекорд по убийствам. К примеру, 2 года назад враг обстрелял роддом. В результате атаки погиб мальчик, которому было всего два дня.