Дважды подряд враг запускает баллистику по Запорожскому району. Сначала днем он попал по объекту критической инфраструктуры. Тогда обошлось без пострадавших. Однако второй удар имел трагические последствия.

Как все началось

Около 17:13 Воздушные силы объявили о ракетной опасности для ряда областей, в частности Запорожской. Мониторинговые каналы предупреждали о пусках "Искандеров-М" с территории оккупированной Донецкой области.

Где-то после 17:40 в Запорожье стало громко. Впоследствии произошла целая серия взрывов. "Россияне снова атакуют область. Взрыв за городом. Находитесь в безопасных местах!", – призвал украинцев председатель ОВА Иван Федоров. Тревога в Запорожье продолжалась почти два часа.

Позже выяснилось, что враг нанес удар по центру Вольнянска – городу в Запорожском районе. Там был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате попаданий произошли возгорания торговых помещений, домовладений и транспортных средств.

Циничный удар по городу в выходной день / Фото ГСЧС

Сколько жертв и раненых

Сначала сообщалось о 6 погибших и 8 раненых. Впрочем, впоследствии количество раненых и погибших росло. По состоянию на 20:30 известно о 7 погибших, среди которых – двое детей. Зато, травмированы 18 человек, среди них – четверо детей. Об этом заявили в МВД.

Цифра пострадавших еще может возрасти.

Чрезвычайники проводят поисково-спасательную операцию. Также работают полицейские, парамедики полиции, саперы и другие профильные службы.

Реакция президента Зеленского

Президент Зеленский прокомментировал трагедию в Вольнянске. Он выразил соболезнования близким и родным погибших и раненых. Также глава государства напомнил, что украинские города и общины ежедневно страдают от таких российских ударов.

В то же время есть пути для того, чтобы их предотвратить: уничтожать оккупантов и пусковые установки там, где они есть, с помощью дальнобойного оружия, а также увеличивать количество современных систем ПВО в Украине.

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают. И решения, в которых мы нуждаемся, надо ускорить. Любое затягивание с решениями в этой войне означает потерю человеческих жизней", – заявил политик.

Также он показал кадры с места попаданий в Вильчанске.

Удар по пригороду Запорожья / Фото Зеленский