Атака была осуществлена поздно вечером. Россияне в этом прифронтовом городе попали по шахте.
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Повреждены производственные помещения
Взрыв в Селидово прогремел примерно в 22:25.
В городском совете сообщили, что в результате российского обстрела повреждены производственные помещения шахты. К сожалению, некоторые из них полностью разрушены.
О пострадавших от атаки пока не сообщается.
Добавим, что город Селидово постоянно находится под российскими обстрелами, ведь расположен он недалеко от линии фронте и на самом активном его направлении – Покровском.
Так, на рассвете 26 июня российская армия сбросила на город авиабомбыв ФАБ-500. Из-за этого значительные повреждения получили дома и административные здания. К счастью, обошлось без пострадавших или погибших.
Ужасные последствия российской атаки по шахте в Селидово / Фото Селидовского городского совета