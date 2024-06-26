В МВА отметили, что враг не прекращает обстрелов Донетчины. Так, днем ранее оккупанты обстреляли Торецк. В результате ударов ранения получили волонтеры Благотворительного фонда "Восток SOS".

Смотрите также Оккупанты цинично обстреляли Покровск: количество пострадавших в результате удара возросло

На Селидово сбросили ФАБ-500

В МВА сообщили, что Селидовская громада ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Так, 26 июня около 04:10 российские военные нанесли авиаудар по городу Селидово.

Враг сбросил авиабомбу ФАБ-500, которая вызвала немалые разрушения. В частности, известно о повреждении административного здания подразделения ГСЧС, 6 пятиэтажек и 37 частных жилых домов. Также в результате авиаудара был поврежден 1 частный автомобиль.



Разрушения в Селидово после авиаудара / Фото Селидовской МВА

К счастью, пострадавших или погибших в результате авиаудара нет.

Стоит добавить, что оккупанты в течение суток обстреливали и другие населенные пункты Донецкой области. Как сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, 25 июня российские военные обстреляли Золотую Ниву и убили 1 гражданского человека. Кроме того, ранения в результате обстрелов 11 человек в разных населенных пунктах Донецкой области:

Торецк – 6 раненых,

Курахово – 2 раненых,

Северное – 1 раненый,

Нью-Йорк – 1 раненый,

Комар – 1 раненый.

В общем, с начала полномасштабного вторжения российские военные убили 2023 человека во время обстрелов, еще 5141 – получили ранения. Стоит отметить, что в эту статистику не учитывают погибших и пострадавших в Мариуполе и Волновахе, ведь оккупанты тщательно скрывают свои военные преступления.