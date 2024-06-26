В МВА отметили, что враг не прекращает обстрелов Донетчины. Так, днем ранее оккупанты обстреляли Торецк. В результате ударов ранения получили волонтеры Благотворительного фонда "Восток SOS".
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На Селидово сбросили ФАБ-500
В МВА сообщили, что Селидовская громада ежедневно страдает от вражеских обстрелов. Так, 26 июня около 04:10 российские военные нанесли авиаудар по городу Селидово.
Враг сбросил авиабомбу ФАБ-500, которая вызвала немалые разрушения. В частности, известно о повреждении административного здания подразделения ГСЧС, 6 пятиэтажек и 37 частных жилых домов. Также в результате авиаудара был поврежден 1 частный автомобиль.
Разрушения в Селидово после авиаудара / Фото Селидовской МВА
К счастью, пострадавших или погибших в результате авиаудара нет.
Стоит добавить, что оккупанты в течение суток обстреливали и другие населенные пункты Донецкой области. Как сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин, 25 июня российские военные обстреляли Золотую Ниву и убили 1 гражданского человека. Кроме того, ранения в результате обстрелов 11 человек в разных населенных пунктах Донецкой области:
- Торецк – 6 раненых,
- Курахово – 2 раненых,
- Северное – 1 раненый,
- Нью-Йорк – 1 раненый,
- Комар – 1 раненый.
В общем, с начала полномасштабного вторжения российские военные убили 2023 человека во время обстрелов, еще 5141 – получили ранения. Стоит отметить, что в эту статистику не учитывают погибших и пострадавших в Мариуполе и Волновахе, ведь оккупанты тщательно скрывают свои военные преступления.