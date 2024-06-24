Количество травмированных продолжает расти. Что известно об ударе оккупантов по Покровску, количестве жертв и пострадавших, читайте в материале 24 Канала.

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Количество жертв в результате удара по Покровску возросло

По состоянию на 16:00 в результате ракетного удара по Покровску погибло 4 гражданских. Известно, что еще 40 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди раненых 3 детей: две девочки в возрасте 11 и 12 лет и 12-летний парень.

Отметим, что 24 июня 2024 года, в 12:00, армия страны-агрессора осуществила ракетный обстрел Покровска, что в Донецкой области.

"Через полчаса враг нанес по прифронтовому городу повторный удар. Попадание средств поражения состоялись по частному сектору и объекту гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

В Нацполиции добавили, что российские оккупанты попали 2 ракетами "Искандер-М" в одну и ту же локацию с разницей в полчаса. Кроме гражданских, ранения получили трое полицейских, которые прибыли на помощь людям сразу после первого удара. Правоохранители собирали раненых на улицах, оказывали первую помощь и доставляли их в больницы.

Там также добавили, что по предварительным данным, повреждены по меньшей мере 18 гражданских объектов.

В результате удара россиян по Покровску есть много пострадавших / Фото Национальной полиции Украины